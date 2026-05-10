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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Die diebische Schnecke / Der geheime Badesee

NickelodeonStaffel 2Folge 7vom 10.05.2026
Die diebische Schnecke / Der geheime Badesee

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 7: Die diebische Schnecke / Der geheime Badesee

22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6

Als SpongeBob und Patrick herausfinden, dass Gary andere Camper bestohlen hat, versuchen sie, den Fehler wieder gutzumachen. // Nachdem SpongeBob das Geheimnis von Narlene über das Schwimmloch verraten hat, wollen die Narwale es ihm heimzahlen.

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