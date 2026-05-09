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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Die Monster-Selbsthilfegruppe / Gefährliche Ausgrabung!

NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 09.05.2026
Die Monster-Selbsthilfegruppe / Gefährliche Ausgrabung!

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 6: Die Monster-Selbsthilfegruppe / Gefährliche Ausgrabung!

22 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6

Als SpongeBob und Patrick feststellen, dass sich die Camp-Monster "zu zivilisiert" verhalten, ermutigen sie sie, das zu ändern. // Als eine archäologische Ausgrabung eskaliert, hat Sandy mit dem Rest von Kamp Koral noch ein Hühnchen zu rupfen.

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