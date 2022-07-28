Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kampf gegen die Welpenmafia - SAT.1 GOLD investigativ

Auf der Spur des illegalen Welpen-Handels

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 28.07.2022
Auf der Spur des illegalen Welpen-Handels

Kampf gegen die Welpenmafia - SAT.1 GOLD investigativ

Folge 1: Auf der Spur des illegalen Welpen-Handels

45 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12

Das illegale Geschäft mit dem Handel von Welpen ist weit verbreitet. Moderator und Tierfreund Jochen Bendel klärt über das schmutzige Geschäft auf und trifft sich zu einem Gespräch mit der Tierschützerin Sina von Animal Care. Sie ist der Welpenmafia seit Jahren mit großem Einsatz auf der Spur und erzählt, wie intensiv die Rettungsaktionen im Vorfeld geplant werden müssen, damit sie überhaupt gelingen und die Welpen gerettet werden können.

