Kampf gegen die Welpenmafia - SAT.1 GOLD investigativ
Folge 1: Auf der Spur des illegalen Welpen-Handels
45 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Das illegale Geschäft mit dem Handel von Welpen ist weit verbreitet. Moderator und Tierfreund Jochen Bendel klärt über das schmutzige Geschäft auf und trifft sich zu einem Gespräch mit der Tierschützerin Sina von Animal Care. Sie ist der Welpenmafia seit Jahren mit großem Einsatz auf der Spur und erzählt, wie intensiv die Rettungsaktionen im Vorfeld geplant werden müssen, damit sie überhaupt gelingen und die Welpen gerettet werden können.
