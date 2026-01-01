Kampf gegen die Welpenmafia - SAT.1 GOLD investigativ
1 StaffelAb 12
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Kampf gegen die Welpenmafia - SAT.1 GOLD investigativ
Das illegale Geschäft mit dem Handel von Welpen ist weit verbreitet. Moderator und Tierfreund Jochen Bendel klärt über das schmutzige Geschäft auf und trifft sich zu einem Gespräch mit der Tierschützerin Sina von Animal Care. Sie ist der Welpenmafia seit Jahren mit großem Einsatz auf der Spur und erzählt, wie intensiv die Rettungsaktionen im Vorfeld geplant werden müssen, damit sie überhaupt gelingen und die Welpen gerettet werden können.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 GOLD
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