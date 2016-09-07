Staffel 1Folge 1vom 07.09.2016
Der Roadtrip beginntJetzt kostenlos streamen
Karawane der Köche
Folge 1: Der Roadtrip beginnt
87 Min.Folge vom 07.09.2016
14 Kandidatenpaare träumen von einem eigenen Food Truck. In Hamburg haben sie die Chance, den Starköchen Tim Mälzer und Roland Trettl zu zeigen, was in ihnen steckt und ihre Street Food-Idee zu präsentieren. Nur, wer die Küchenprofis kulinarisch überzeugen kann, darf mit der Karawane der Köche auf große Deutschlandtour gehen!
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Karawane der Köche
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sat.1