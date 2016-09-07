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Karawane der Köche

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.09.2016
Der Roadtrip beginnt

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Karawane der Köche

Folge 1: Der Roadtrip beginnt

87 Min.Folge vom 07.09.2016

14 Kandidatenpaare träumen von einem eigenen Food Truck. In Hamburg haben sie die Chance, den Starköchen Tim Mälzer und Roland Trettl zu zeigen, was in ihnen steckt und ihre Street Food-Idee zu präsentieren. Nur, wer die Küchenprofis kulinarisch überzeugen kann, darf mit der Karawane der Köche auf große Deutschlandtour gehen!

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