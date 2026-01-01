Keep it or Kick it?
Ab 12
Ab 12
Keep it or Kick it?
Wie bleibe ich mobil? Wenn der fahrbare Untersatz nicht mehr rund läuftt, stellt sich für Autobesitzer die Frage: Soll ich das Vehikel reparieren lassen oder muss ein neues her? Fachleute zeigen in dieser Serie, welche Faktoren man dabei beachten sollte. Martin Krause, Yunus Ugrak, Marcus Moldan und Matthias Gödecker checken die Kandidaten auf der Hebebühne・und machen eine Kosten-Nutzen-Analyse. Dann treffen sie eine Entscheidung. Wenn es technisch und finanziell Sinn macht, wird das Fahrzeug instand gesetzt. Aber manchmal empfiehlt sich eine andere Herangehensweise. Dann verkaufen die Experten das Auto und halten auf dem Gebrauchtwagenmarkt Ausschau nach bezahlbaren Alternativen.
Genre:Auto, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.