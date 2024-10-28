Keep it or Kick it?
Folge vom 28.10.2024: Episode 3
44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Daniel Krause liebt seinen GTI Pirelli. Seit 15 Jahren ist er mit der 230 PS starken Sonderedition auf Coburgs Straßen unterwegs. Da sein Herz an dem Fahrzeug hängt, würde er den Golf ungern abgeben. Aber machen die fälligen Reparaturen wirtschaftlich Sinn? Oder sollte sich Daniel stattdessen einen Kombi kaufen? Rachel Breuer verbindet in Wuppertal ebenfalls schöne Erinnerungen mit ihrem fahrbaren Untersatz. Aber der Turbolader des Audis scheint defekt zu sein. Und die Ärztin ist beim Schichtdienst im Krankenhaus auf Zuverlässigkeit angewiesen.
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Genre:Auto, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.