Keep it or Kick it?
Folge vom 21.10.2024: Episode 2
45 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Ninas Skoda hat mittlerweile 136 000 Kilometer auf dem Buckel. Und bei einer Fahrt auf der Autobahn lässt der Wagen die Flugbegleiterin aus Oberbayern schmählich im Stich. Aus dem Motorraum kommt schwarzer Rauch. Ist eine Reparatur des Fahrzeugs wirtschaftlich sinnvoll? Vanessa aus Witten ist ebenfalls auf Mobilität angewiesen. Nach der bestandenen Masterprüfung hat sich die frisch gebackene Lehrerin einen Peugeot 208 CC gekauft. Doch das kleine Cabrio macht zunehmend Probleme. Das Lenkgetriebe ist defekt. Sollte Vanessa einen Verkauf in Erwägung ziehen?
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Genre:Auto, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.