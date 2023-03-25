Kendra Sells Hollywood
Folge vom 25.03.2023: Ein neuer Anfang
23 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 6
Früher hat Kendra Wilkinson Geld verdient, indem sie auf Partys ging. Doch die Ex-Frau von Football-Star Hank Basket und ehemaliges Playboy-Sternchen will jetzt in der Immobilienbranche durchstarten und hat ein Vorstellungsgespräch bei „Douglas Elliman“, einer der Top-Real-Estate-Firmen in Los Angeles. Der Verkaufsleiter kann sich Kendra gut als Bereicherung des Teams vorstellen, da es in Hollywood vor allem um Kontakte geht. – Und die hat sie zur Genüge. Zusammen besichtigen sie das Anwesen von Katy Perry, das die Sängerin für 9,45 Millionen Dollar verkauft. Hier wollen sie Kendras Maklertalent testen.
