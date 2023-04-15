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Kendra Sells Hollywood

Ein unmoralisches Angebot

HGTVFolge vom 15.04.2023
Ein unmoralisches Angebot

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Kendra Sells Hollywood

Folge vom 15.04.2023: Ein unmoralisches Angebot

24 Min.Folge vom 15.04.2023

Kendra ist verzweifelt. Sie gibt alles, um als Immobilienmaklerin erfolgreich zu sein, doch nichts funktioniert: Kurz vor Ende ihrer achtwöchigen Probezeit bei einer der besten Real Estate-Firmen Amerikas steht Kendra noch immer ohne Abschluss da. Inzwischen glaubt die alleinerziehende Mutter, dass ihr die Kunden wegen ihrer Playboy-Vergangenheit nicht vertrauen. Doch Ernie gibt ihr noch eine Chance: Sie soll die Präsentation einer 10 Millionen Dollar-Villa übernehmen und den Termin ganz alleine durchführen. Da Kendra kurzfristig keinen Babysitter findet, muss sie ihre Kids zur Hausbesichtigung mitnehmen.

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