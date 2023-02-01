Key & Peele
Folge 1: Pilotfolge
22 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 16
In dieser Episode versuchen Jordan Peele und Keegan Michael Key, ein verbotenes Wort über ihre Ehefrauen zu sagen. Zudem gewöhnt Lil Wayne sich an das Leben hinter Gittern und Präsident Obama drückt seine wahren Gefühle aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central