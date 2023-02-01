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Key & Peele

Pilotfolge

Comedy CentralStaffel 1Folge 1vom 01.02.2023
Pilotfolge

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Key & Peele

Folge 1: Pilotfolge

22 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 16

In dieser Episode versuchen Jordan Peele und Keegan Michael Key, ein verbotenes Wort über ihre Ehefrauen zu sagen. Zudem gewöhnt Lil Wayne sich an das Leben hinter Gittern und Präsident Obama drückt seine wahren Gefühle aus.

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