Key & Peele
Folge 2: MMMMMM
21 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 16
Jordan und Keegan geben vor einem begeisterten Theaterpublikum an und ein Verkehrsreporter gerät bei einem Hubschrauberflug in Turbulenzen. Eines der R&B-Duos drückt mitten in der Show seine wahren Gefühle für seinen Bandkollegen aus.
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Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central