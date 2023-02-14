Key & Peele
Folge 2: Dubstep
20 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 16
Präsident Obama und sein "Wut-Übersetzer" Luther sprechen mit Mitt Romney. Der Mann, der nach Martin Luther Kings berühmter Rede ans Mikro musste, äußert sich dazu, und zwei Freunde diskutieren, was nach dem Spülen mit ihrem Häuflein passiert.
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central