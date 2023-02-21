Michael Jackson HalloweenJetzt kostenlos streamen
Key & Peele
Folge 6: Michael Jackson Halloween
20 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 16
In den Sketchen feiern Jordan und Keegan Halloween, indem sie vor rassistischen Zombies fliehen. Die Stars von "Human Centipede" haben ein erschreckendes Wiedersehen und es geht um eine Zaubererschule, die sich in einer Krise befindet.
