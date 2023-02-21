Zum Inhalt springenBarrierefrei
Key & Peele

Michael Jackson Halloween

Comedy CentralStaffel 2Folge 6vom 21.02.2023
Michael Jackson Halloween

Michael Jackson HalloweenJetzt kostenlos streamen

Key & Peele

Folge 6: Michael Jackson Halloween

20 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 16

In den Sketchen feiern Jordan und Keegan Halloween, indem sie vor rassistischen Zombies fliehen. Die Stars von "Human Centipede" haben ein erschreckendes Wiedersehen und es geht um eine Zaubererschule, die sich in einer Krise befindet.

