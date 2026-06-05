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Key & Peele
Folge 19: Fortsetzung in Hollywood
21 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 16
Zwei Freunde kitzeln sich, in der Schreibstube entstehen Ideen für 'Gremlins 2', ein Mann diskutiert mit einem renitenten Hausmeister, zwei Gangster glauben, ihr Freund hat sie verpetzt, und Keegan und Jordan reden auf einer Party über Afrika.
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Comedy Central & © Season 3, Season 5: Comedy Central Germany