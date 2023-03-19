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Killer Couples: Mörderische Paare

Mord & Liebesschwüre

sixxStaffel 3Folge 10vom 19.03.2023
Mord & Liebesschwüre

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 10: Mord & Liebesschwüre

37 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 16

Cathy Wood lernt bei ihrer Arbeit als Krankenschwester die attraktive Gwen kennen. Die verheiratete Cathy verliebt sich, verlässt ihren Mann Ken und zieht mit Gwen zusammen. Doch Gwen hat eine dunkle Seite: Sie will ihre Liebe zu Cathy durch Morde an ihren Patienten festigen und überredet ihre Partnerin, dabei mitzumachen. Cathy willigt ein, und das Duo startet seine mörderische Krankenpflege.

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