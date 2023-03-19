Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Mord & Liebesschwüre
37 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 16
Cathy Wood lernt bei ihrer Arbeit als Krankenschwester die attraktive Gwen kennen. Die verheiratete Cathy verliebt sich, verlässt ihren Mann Ken und zieht mit Gwen zusammen. Doch Gwen hat eine dunkle Seite: Sie will ihre Liebe zu Cathy durch Morde an ihren Patienten festigen und überredet ihre Partnerin, dabei mitzumachen. Cathy willigt ein, und das Duo startet seine mörderische Krankenpflege.
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Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 13-15: Universal Studios Limited