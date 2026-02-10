Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abserviert & ausgeliefert

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 10.02.2026
Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 6: Abserviert & ausgeliefert

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Als seine Ex-Freundin Kristy ankündigt, bei ihm vorbeizukommen, fasst Christopher Gregory einen düsteren Plan: Er bittet seine Partnerin Jennifer, ihm beim Mord an Kristy zu helfen. Jennifer weigert sich zuerst, unterstützt ihren Freund aber schließlich. Zusammen bringen sie Kristy um, versuchen, ihre Leiche zu zerstückeln und setzen ihre sterblichen Überreste schließlich zusammen mit ihrem Auto in Brand ...

