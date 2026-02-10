Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Witwe & Musiker

sixxStaffel 4Folge 1vom 10.02.2026
Witwe & Musiker

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 1: Witwe & Musiker

37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Die verwitwete Amanda Smith lernt in der Karibik den aufstrebenden Musiker Grant Hayes kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander und schon bald sollen die Hochzeitsglocken läuten. Gelingt es Grant, das Sorgerecht für seine Kinder aus einer vorangegangenen Beziehung zu bekommen, so wäre das Glück des Paares perfekt. Plötzlich verschwindet jedoch die Mutter der Kinder auf mysteriöse Weise ?

