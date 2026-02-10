Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Tod & Glaube
37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Als im August 2009 am Ufer des kalifornischen Mokelumne Flusses neun Reisetaschen mit menschlichen Leichenteilen gefunden werden, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Die Leichenteile gehören zu mehreren Personen, die scheinbar nicht miteinander in Verbindung stehen. Die größte Überraschung liegt jedoch im Ursprung dieser grausamen Verbrechen: Religiöse Fanatiker vollziehen einen vermeintlich göttlichen Auftrag.
Killer Couples: Mörderische Paare
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited