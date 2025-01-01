Killing Eve
Folge 1: Slowly Slowly Catchy Monkey
42 Min.Ab 16
Die Profikillerin Villanelle hat ihrem Auftraggeber den Rücken gekehrt und sich in Spanien niedergelassen. Doch kurz vor ihrer Hochzeit wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihre ehemalige Ausbilderin Dasha taucht auf und überzeugt sie, einen neuen Mordauftrag anzunehmen. Eve hat Villanelles Attacke auf sie überlebt und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie scheitert aber daran, sich von ihren traumatischen Erlebnissen beim MI6 zu distanzieren.
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season