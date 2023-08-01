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Killing Eve

Management Sucks

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 2vom 01.08.2023
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Killing Eve

Folge 2: Management Sucks

43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Carolyns Sohn Kenny ist unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Eve versucht nun herauszufinden, ob er ermordet wurde. Von Carolyn erfährt sie, dass Villanelle wieder als Killerin tätig ist. Eve muss sich entscheiden: Wird sie erneut Jagd auf die Mörderin machen und sich dadurch in Gefahr begeben?

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