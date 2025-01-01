Killing Eve
Folge 8: Are You Leading or Am I?
43 Min.Ab 16
Villanelle und Eve treffen sich auf ein Date und überlegen gemeinsam, was die Zukunft für sie bereithält. Villanelle würde gerne beim MI6 arbeiten, doch Carolyn will davon nichts wissen. Außerdem ergreift Konstantin die Flucht und es ergeben sich bahnbrechende Erkenntnisse im Mordfall Kenny.
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Copyrights:© Fifth Season