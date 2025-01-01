Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Killing Eve

Are You Leading or Am I?

Staffel 3Folge 8
Joyn Plus
Are You Leading or Am I?

Are You Leading or Am I?Jetzt ohne Werbung streamen

Killing Eve

Folge 8: Are You Leading or Am I?

43 Min.Ab 16

Villanelle und Eve treffen sich auf ein Date und überlegen gemeinsam, was die Zukunft für sie bereithält. Villanelle würde gerne beim MI6 arbeiten, doch Carolyn will davon nichts wissen. Außerdem ergreift Konstantin die Flucht und es ergeben sich bahnbrechende Erkenntnisse im Mordfall Kenny.

Alle Staffeln im Überblick

Killing Eve
Killing Eve

Killing Eve

Alle 4 Staffeln und Folgen