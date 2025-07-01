Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens

Mensch vs. Natur

One TerraStaffel 1Folge 3
Mensch vs. Natur

Mensch vs. NaturJetzt kostenlos streamen

Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens

Folge 3: Mensch vs. Natur

43 Min.Ab 6

Der Amazonas des Ostens: Auf dem Weg zur Küste erreicht Cede Prudente die Feuchtgebiete von Segama. Hier leben Tausende verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Doch auch diese Schatzkammer der Biodiversität ist in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens
One Terra
Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens

Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens

Alle 1 Staffeln und Folgen