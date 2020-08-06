Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 06.08.2020
45 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12

Schwarzer Lack, eine abgefahrene Auspuffanlage und jede Menge Totenköpfe: Die Lkw-Experten pimpen in Brandenburg einen Peterbilt 389, Baujahr 2011, für Schwarzwälder Spirituosenfabrikanten. Die Kunden wollen mit dem tonnenschweren Hingucker neue Produkte vermarkten. Das „Höllentruck“-Projekt bringt die erfahrene Crew um Adam Szafraniec, Sven „Bruno“ Köhler und Alessandro „Uli“ Diedemann in der Werkstatt ordentlich ins Schwitzen. Halten die Profi-Schrauber ohne ihren Chef, der in nördlichen Breitengraden Firmengeschäfte erledigt, den Zeitplan ein?

