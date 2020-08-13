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King of Trucks

Die Chrom de la Chrom

DMAXFolge vom 13.08.2020
Die Chrom de la Chrom

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King of Trucks

Folge vom 13.08.2020: Die Chrom de la Chrom

45 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12

Live-Musik, packender Motorsport und ein frei zugängliches Fahrerlager, in dem man Mechanikern beim Werkeln zusehen kann: Marco Barkanowitz und sein Team bereiten sich auf das Highlight des Jahres vor. Beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring werden mehr als 100 000 Besucher erwartet – darunter viele potenzielle Kunden. Die Lkw-Experten wollen sich bei der Großveranstaltung von ihrer besten Seite zeigen, bevor sie sich in der Werkstatt der „Green Mamba“ zuwenden. Bei dem aufwendigen Projekt soll die Truppe einen Peterbilt 379-127 EXHD aufmöbeln.

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