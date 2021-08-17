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King of Trucks

Der Doppel-Deal

DMAXFolge vom 17.08.2021
Der Doppel-Deal

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King of Trucks

Folge vom 17.08.2021: Der Doppel-Deal

44 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12

Die Brandenburger Lkw-Experten verkaufen ihren Show-Truck. Der 388er Peterbilt kommt zukünftig auf Baustellen zum Einsatz. Und bei der Abholung verliebt sich der Cousin des Kunden auf den ersten Blick in einen tonnenschweren Freightliner Argosy. Marco Barkanowitz und seine Jungs können ihr Glück kaum fassen. Die Truppe besiegelt zwei Deals auf einen Schlag und bringt mit dem Argosy obendrein einen Ladenhüter an den Mann. Aber die Freude währt nur kurz. Denn der US-amerikanische Frontlenker hat die „Dieselpest“. Mikroorganismen legen den Motor lahm.

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