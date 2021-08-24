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King of Trucks

Zwischen Höhenflug und Bruchlandung

DMAXFolge vom 24.08.2021
Zwischen Höhenflug und Bruchlandung

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King of Trucks

Folge vom 24.08.2021: Zwischen Höhenflug und Bruchlandung

44 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 12

Marco Barkanowitz fungiert in Schwäbisch Hall als Vermittler zwischen einem Oldtimer-Sammler und einem Lkw-Besitzer. Sollten sich beide Parteien bei den Verhandlungen einig werden, springt für den „King of Trucks“ mit dem Umbau eines Freightliners XL ...

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