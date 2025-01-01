Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiss Bang Love

Pia

ProSiebenStaffel 1Folge 1
Pia

PiaJetzt kostenlos streamen

Kiss Bang Love

Folge 1: Pia

53 Min.Ab 12

Annemarie Carpendale präsentiert ein einzigartiges Fernsehexperiment: Nur durch einen Kuss will die 26-jährige Pia die große Liebe finden. Noch bevor sie die zwölf Kandidaten das erste Mal zu Gesicht bekommt, entscheidet sie nur anhand eines Kusses, wem sie eine Chance gibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kiss Bang Love
ProSieben
Kiss Bang Love

Kiss Bang Love

Alle 3 Staffeln und Folgen