Knossis Kingdom
Folge 1: Fünf Helden für den König
21 Min.Ab 12
Um die Langeweile zu vertreiben, lässt König Knossi herrschaftliche Ritterspiele veranstalten. Sein Hofmarschall Marc Eggers verpflichtet fünf tapfere Held:innen, die gemeinsam gegen die Knappen des Königs antreten sollen. Zunächst einmal muss jedoch das Team zusammenwachsen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn