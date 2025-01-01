Knossis Kingdom
Folge 7: Buchstabensalat
14 Min.Ab 12
Die Masken sind gefallen. Der Hofmarschall wurde als Verräter entlarvt und König Knoss sammelt ängstlich seine Knappen um sich. Immerhin - noch sind die Helden nicht in die Burg eingedrungen - das Losungswort fehlt! In einem fiesen Rätsel, das nur echte Knossi-Kenner lösen können, müssen die Held:innen das zehn Buchstaben lange Losungswort herausfinden. Die Stromschläge, die dabei verabreicht werden, dienen allein der Motivation! Ehrensache!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knossis Kingdom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn