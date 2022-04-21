Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Johann Lafer & Anthony Sarpong

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 21.04.2022
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Folge 3: Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Johann Lafer & Anthony Sarpong

102 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 6

In der dritten Folge "Kühlschrank öffne dich!" 2022 bekommt Hanna Reder aus dem Heim-Team einen neuen Partner an ihrer Seite. Gemeinsam mit Alexander Herrmann entwickelt sie innovative Gerichte und bringt die Herausforderer Anthony Sarpong und Johann Lafer mächtig ins Schwitzen! Aber auch die haben überraschende Einfälle.

