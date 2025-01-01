Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel Nixon

SAT.1Staffel 1Folge 6
Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel Nixon

Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel NixonJetzt kostenlos streamen

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Folge 6: Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel Nixon

97 Min.Ab 6

Gemeinsam treten Lisa Angermann und Alexander Herrmann gegen das Herausforderteam Frank Buchholz und Pia-Engel Nixon an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Köch:innen-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer:innen der jeweiligen Kühlschränke.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
SAT.1
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Alle 2 Staffeln und Folgen