Laid-Back Camp

Wieder daheim

Staffel 2Folge 13
Wieder daheim

Wieder daheimJetzt kostenlos streamen

Laid-Back Camp

Folge 13: Wieder daheim

23 Min.Ab 16

Die Oberschülerin Nadeshiko beschließt, den berühmten Fuji-Vulkan zu besteigen. Mitten auf der Strecke verunglückt sie mit ihrem Fahrrad bei schlechtem Wetter und wird bewusstlos. Als sie wieder aufwacht, kümmert sich Camperin Rin um das Mädchen. Gemeinsam sitzen sie am Lagerfeuer, lassen sich Nudeln schmecken und hecken allerhand Abenteuer in der Wildnis aus.

