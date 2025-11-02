Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Der große Streit an Tag 2

JoynStaffel 1Folge 3
Der große Streit an Tag 2

Der große Streit an Tag 2Jetzt kostenlos streamen

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Folge 3: Der große Streit an Tag 2

33 Min.Ab 12

Nico findet sich allein in düsteren, verlassenen Tunneln wieder, um dem Schatz ein Stück näher zu kommen. Am nächsten Tag eskaliert alles: Omid startet den Lambo und lässt Niko einfach stehen. Der Vertrauensbruch bringt die Freundschaft der beiden an ihre Grenzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
Joyn
LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Alle 1 Staffeln und Folgen