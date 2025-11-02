LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
Folge 3: Der große Streit an Tag 2
33 Min.Ab 12
Nico findet sich allein in düsteren, verlassenen Tunneln wieder, um dem Schatz ein Stück näher zu kommen. Am nächsten Tag eskaliert alles: Omid startet den Lambo und lässt Niko einfach stehen. Der Vertrauensbruch bringt die Freundschaft der beiden an ihre Grenzen.
Genre:Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© COMBINE Management GmbH