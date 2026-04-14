Ungarn nach Orbán. NSDAP-Kartei. Sind wir alle Narzissten? Torwart-Legende Manuel NeuerJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 11: Ungarn nach Orbán. NSDAP-Kartei. Sind wir alle Narzissten? Torwart-Legende Manuel Neuer
Orbáns Abwahl und ihre Folgen, warum Russland von globalen Krisen profitiert, was die NSDAP-Kartei über unsere Vergangenheit verrät – und: Schafft Bayern es, den „Real-Fluch“ zu brechen? Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg analysieren die Wahl in Ungarn: Nach 16 Jahren wurde Viktor Orbán abgewählt. Wer ist Peter Magyar – und kann eine ausgehöhlte Demokratie wiederhergestellt werden? Außerdem geht es um die geopolitische Lage: Warum Russland von den aktuellen Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt profitiert und welche Auswirkungen das auf die Ukraine und den Westen hat. Rüdiger Barth spricht über die NSDAP-Kartei, die nun zugänglich wird. Wie kommt man an die Akten der eigenen Familie – und unter welchen Umständen wurden die Karteikarten überhaupt gefunden? Ricardia Bramley und Peter Greve sprechen anschließend über Mental Health: Warum Psychotherapie lange tabu war – und welche Probleme aus der Enttabuisierung entstehen, wenn Begriffe wie „Trauma“ oder „Trigger“ immer unschärfer verwendet werden. Zum Abschluss wird es sportlich: Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Real Madrid. Kann der FCB den „Real-Fluch“ endlich brechen – und welche Rolle spielt Manuel Neuer auf dem Weg ins Halbfinale? Außerdem: Marie-Louise Eta wird die erste Cheftrainerin in der Bundesliga. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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