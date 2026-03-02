Der Krieg gegen Iran. 10 Jahre Todestag Guido Westerwelle. Serienhit "Unfamiliar". Nur der FC Bayern!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 5: Der Krieg gegen Iran. 10 Jahre Todestag Guido Westerwelle. Serienhit "Unfamiliar". Nur der FC Bayern!
Trump und Israel führen Krieg gegen den Iran, KT Guttenberg spricht über Guido Westerwelle als Person und Politiker, der deutsche Serienerfolg von Unfamiliar und warum immer der FC Bayern zu gewinnen scheint Die neue Ausgabe von LAND IN SICHT! ist da, diesmal mit diesen spannenden Themen: Der Krieg in Iran und im Nahen Osten: Klaus Brinkbäumer & Friends sprechen über die jüngsten Angriffe von Israel und den USA auf Iran und dessen Regime - und die Raketen Irans auf die Verbündeten der USA wie Bahrain und Katar. Was könnten die Folgen dieses eskalierenden Konflikts sein, was bedeutet er für Deutschland und Europa? Der frühere Verteidigungsminister KT Guttenberg schildert eindringlich, welche Szenarien er für möglich hält — und was in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Den zweiten Schwerpunkt widmen wir dem früheren Außenminister Guido Westerwelle. Anlässlich seines 10. Todestages strahlt das ERSTE am 9. März eine 90-minütige Dokumentation über das Leben dieses Instinktpolitikers aus. In LAND IN SICHT sprechen die Macher des Films über Westerwelles Persönlichkeit und Vermächtnis. Dominik Wichmann, Autor der Biografie Westerwelles, erzählt von seinen Eindrücken aus der Zeit, in der er für das Buch mehrere Interviews mit dem bereits schwer erkrankten Westerwelle führte. Guttenberg, Minister-Kollege Westerwelles im Kabinett Angela Merkels, zeichnet das Bild eines gewieften Machtpolitikers, der aber privat sensible Seiten hatte. Westerwelles Kampf gegen die Leukämie und die Reaktion vieler Deutschen werden ebenfalls reflektiert - es geht um Anteilnahme und politische Würdigung. (Disclaimer: Die Produktionsfirma der WDR-Dokumentation OPEN MINDS MEDIA produziert auch LAND IN SICHT!). Kulturell blickt die Runde auf den überraschenden weltweiten Erfolg der deutschen Netflix-Produktion „Unfamiliar". Was macht die Agententhriller-Serie so besonders? Abschließend geht es ums Lieblings-Drama des Wochenendes: Sport. Seit dem 3:2 in Dortmund scheint klar: Der FC Bayern München wird schon wieder deutscher Fußball-Meister, zum xten Mal. Kann man denn nichts gegen die Langeweile in der Bundesliga tun? Aber es ist auch an der Zeit, die Leistung von den Bayern mal zu preisen. Ahoi und viel Vergnügen bei LAND IN SICHT! jeden Dienstag. Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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