Ball in Sicht: WM-Final-Tippduell ESP-ARG: Siegt Spielkunst oder Herz? + Legendäre EndspieleJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 21: Ball in Sicht: WM-Final-Tippduell ESP-ARG: Siegt Spielkunst oder Herz? + Legendäre Endspiele
Weltmeister gegen Europameister: Wer krönt sich zum neuen Champion? Das WM-Finale steht fest: Argentinien trifft auf Spanien. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken auf ein Endspiel, das schon vor dem Anpfiff große Erwartungen weckt. Doch sind die größten Finals der Fußballgeschichte am Ende wirklich die besten Spiele? Oder werden gerade Endspiele den hohen Erwartungen oft nicht gerecht? Natürlich geht der Blick auch zurück: Das Hostduo erinnert sich an das WM-Finale 2014 in Rio und spricht darüber, welche Endspiele bis heute unvergessen geblieben sind. Anschließend wagen beide ihren Tipp: Wer setzt sich durch? Und welcher Fußball wird sich am Ende durchsetzen? Neben dem Sport rücken auch die Geschichten abseits des Platzes in den Fokus. Wie wird sich Donald Trump beim Finale verhalten? Welche Diskussionen begleiten Argentinien kurz vor dem Endspiel? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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