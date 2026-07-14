Deutschland kann Reform! Le Pen & NATO, Trump & Iran. Schuld bei den Eltern? + Zverev, WMJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 24: Deutschland kann Reform! Le Pen & NATO, Trump & Iran. Schuld bei den Eltern? + Zverev, WM
Wie geschlossen ist die NATO noch? Was schulden wir unseren Eltern? Und greift die FIFA zu stark ins Turnier ein? Die Bundesregierung drückt bei ihren Reformen aufs Tempo – ungewöhnlich schnell, wie Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg feststellen. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach Frankreich, wo Marine Le Pen trotz ihrer Verurteilung weiter an ihrer Präsidentschaftskandidatur festhält. Beim NATO-Gipfel steht einmal mehr Donald Trump im Mittelpunkt: Wie geschlossen geht das Bündnis aus den Gesprächen hervor? Und warum hängen die Entwicklungen in Frankreich und der NATO enger zusammen, als es zunächst scheint? Auch der eskalierende Konflikt mit dem Iran wirft die Frage auf, welche Strategie die USA überhaupt verfolgen. Zum Außerdem: Der langjährigen US-Senators Lindsey Graham ist überraschend verstorben – einen Politiker, der wie kaum ein anderer für den tiefgreifenden Wandel der Republikanischen Partei unter Donald Trump stand. Was schulden wir unseren Eltern eigentlich? Gemeinsam mit Ricardia Bramley geht die Runde einer Frage nach, auf die es keine einfache Antwort gibt. Kann ein Kind seinen Eltern überhaupt etwas schulden – oder beginnt Freiheit genau dort, wo diese Erwartung endet? Ein Blick ins Ausland zeigt außerdem, dass andere Gesellschaften mit dieser Frage ganz unterschiedlich umgehen. Mit dem Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner endet eines der größten Tennisturniere der Welt. Rüdiger Barth ordnet das Endspiel ein, bevor der Blick zurück zur Fußball-WM geht. Nach den Viertelfinals stehen die Halbfinals bevor – und mit ihnen nicht nur die Frage nach dem nächsten Weltmeister, sondern auch nach dem Einfluss der FIFA auf das Turnier. Zum Abschluss wagt die Runde ihre Tipps: Wer stemmt am Ende den WM-Pokal in die Höhe? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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