Siegmund im SPIEGEL: „gefährlichster Mann“ – Mobilitätswende, Leichtathletik-EM, Tribute-KonzerteJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 29: Siegmund im SPIEGEL: „gefährlichster Mann“ – Mobilitätswende, Leichtathletik-EM, Tribute-Konzerte
Verändert KI den nächsten Wahlkampf? Warum feiern Menschen Tribute-Shows – und was macht die emotionalsten Momente bei der Leichtathletik-EM so besonders? Der SPIEGEL steht mit einem aktuellen Cover stark in der Kritik. Darauf abgebildet ist der AfD-Politiker Ulrich Siegmund. Ist die Kritik am Magazin berechtigt – oder ist die Titelentscheidung journalistisch vertretbar? Auch der Vorfall am Flughafen Leipzig bleibt im Fokus: Nach dem Fund eines Sprengsatzes gibt es möglicherweise eine neue Spur, aber weiterhin keinen Täter. Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg diskutieren, welche Rolle Russland spielen könnte, das jede Beteiligung dementiert, und was der Vorfall für die Sicherheitslage in Deutschland bedeutet. Mit Blick auf die US-Midterms 2026 stellt sich die Frage, ob künstliche Intelligenz den nächsten Wahlkampf grundlegend verändern könnte. Werden es die ersten echten KI-Wahlen? Auch Donald Trumps ungewöhnlicher Transport von der Air Force One sorgt für Gesprächsstoff: Wie besonders ist das vermeintliche Täuschungsmanöver tatsächlich? In der Kultur spricht Peter Greve über den Boom von Tribute-Shows und Coverbands. Längst geht es dabei nicht mehr nur darum, verstorbene Künstler auf der Bühne wieder aufleben zu lassen: Auch Musiker, die selbst noch Konzerte geben, bekommen inzwischen ihre eigenen Tribute-Shows. Warum suchen Menschen diese Form der musikalischen Nähe – und kann eine Coverband dem Original manchmal sogar das Wasser reichen? Ricardia Bramley widmet sich der Frage, warum die Mobilitätswende ins Stocken gerät. In Berlin wird der Ausbau von Radwegen zurückgefahren, während vielerorts wieder mehr Platz für Autos geschaffen wird. Wie stark hängt das davon ab, wer regiert – und wie lässt sich das Fahrrad trotzdem stärker in der Stadt verankern? Bei der Leichtathletik-EM gibt es Grund zum Jubeln. Rüdiger Barth spricht über starke deutsche Auftritte und emotionale Interviews, die gerade deshalb berühren, weil sie nicht perfekt einstudiert wirken. Was macht diese ungefilterten Momente so authentisch? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/land_in_sicht tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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