Nahost: Hat der Iran Trump besiegt? Hegseth, G7 & die NATO. Bad Bunny. Standort-Sharing. WM: Deniz Undav!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 21: Nahost: Hat der Iran Trump besiegt? Hegseth, G7 & die NATO. Bad Bunny. Standort-Sharing. WM: Deniz Undav!
Ist jetzt Frieden mit Iran? Der G7-Gipfel, Hegseth und die NATO, Bad Bunny und digitale Intimität vs. Privatsphäre Hinweis: Diese Folge wurde kurz vor dem Rücktritt von Keir Starmer aufgenommen. Was ist wirklich von dem Deal – oder ist es ein Abkommen? – zwischen den USA und Iran zu halten? Wenn man Präsident Trump zuhört, so möchte man meinen, dass die USA siegreich aus diesen Verhandlungen rausgegangen ist. Tatsächlich enthält das Schreiben so viele vorteilhafte Details für Iran, dass man an dieser Interpretation zweifeln mag. In der heutigen Folge von Land in Sicht mit Host Klaus Brinkbäumer, Karl Theodor zur Guttenberg, Peter Greve, Ricardia Bramley und Rüdiger Barth, sprechen wir wieder über die News-Stories dieser Woche, so auch der G-7-Gipfel in Frankreich. Nebst neuer Gäste wie Indien, scheint es so viel Neues nicht gegeben zu haben, oder doch? Wie hat Präsident Macron dieses Zusammentreffen geschickt inszeniert? Wo wir schon bei geschickten Inszenierungen sind, auch der Disput zwischen Giorgia Meloni und Donald Trump ging diese Woche viral. Hat Meloni damit neue Punkte für sich und ihre Partei in Italien und vielleicht sogar Europa erzielen können? Im Kultursegment sprechen wir über den Ausnahme-Künstler Bad Bunny. Wie schafft es ein Local Artist, der zunächst nur in der Latin Community gefeiert wurde, so erfolgreich auf den Weltbühne zu werden? Wir sprechen über fluide Maskulinität, Talent, und die vereinende Kraft des Reggaeton. In der Sparte Leben, fragen sich unsere Hosts, wieviel digitale Kontrolle darf sein? In einer neuen US-Studie wird belegt, dass immer mehr vor allem junge Menschen freiwillig permanent ihre Location mit Familie und Freund*innen teilen. Ist das digitale Intimität oder schon Überwachung? Wie ist das bei romantischen Partner*innen? Im Sport dreht es sich selbstverständlich um die WM 2026, das Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste, und wie Deniz Undav das Spiel für Deutschland entscheiden konnte. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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