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Land zwischen Oder und Newa

Von Kaliningrad bis Riga

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Von Kaliningrad bis Riga

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Land zwischen Oder und Newa

Folge 2: Von Kaliningrad bis Riga

89 Min.Folge vom 01.03.2026

Kaliningrad, Litauen, Lettland... geprägt vom "Eisernen Vorhang" und - vor allem - vom Baltischen Meer und seinen Stürmen, von Schifffahrt und Handel.

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