Von Kaliningrad bis RigaJetzt kostenlos streamen
Land zwischen Oder und Newa
Folge 2: Von Kaliningrad bis Riga
89 Min.Folge vom 01.03.2026
Kaliningrad, Litauen, Lettland... geprägt vom "Eisernen Vorhang" und - vor allem - vom Baltischen Meer und seinen Stürmen, von Schifffahrt und Handel.
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Land zwischen Oder und Newa
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Genre:Dokumentation, Mini Series
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Manfred Schulz TV & FilmProduktion