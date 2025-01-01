Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Staffel 1Folge 1
Folge 1: Die bärtige Mona Lisa

23 Min.

Die Landmaus Emily und die Stadtmaus Alexander werden von ihrem Cousin Gaston dringend nach Paris gerufen, da im Louvre merkwürdige Dinge passieren. Ein Unbekannter malt auf die berühmten Bilder der alten großen Meister heimlich Schnurrbärte. Selbst die Mona Lisa bleibt nicht verschont. Emily und Alexander suchen gemeinsam mit Gaston nach dem Verursacher ...

