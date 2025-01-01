Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 1: Die bärtige Mona Lisa
23 Min.
Die Landmaus Emily und die Stadtmaus Alexander werden von ihrem Cousin Gaston dringend nach Paris gerufen, da im Louvre merkwürdige Dinge passieren. Ein Unbekannter malt auf die berühmten Bilder der alten großen Meister heimlich Schnurrbärte. Selbst die Mona Lisa bleibt nicht verschont. Emily und Alexander suchen gemeinsam mit Gaston nach dem Verursacher ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment