Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 10: Polarmäuse auf Eis
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Powhuktuk am Nordpol. Der ist mit einem Zwillingspaar, Nuljalik und Katelo, befreundet. Als der Vater der Zwillinge sein Versprechen bricht, sie mit auf die Jagd zu nehmen, starten die Zwillinge auf eigene Faust, um dem Vater zu beweisen, daß sie schon groß genug zum Jagen und Fischen sind. Da sich die Jahreszeit ändert und das Eis zu brechen beginnt, kommt der Vater in Gefahr ...
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
