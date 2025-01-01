Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Polarmäuse auf Eis

Staffel 1Folge 10
Polarmäuse auf Eis

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 10: Polarmäuse auf Eis

23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Powhuktuk am Nordpol. Der ist mit einem Zwillingspaar, Nuljalik und Katelo, befreundet. Als der Vater der Zwillinge sein Versprechen bricht, sie mit auf die Jagd zu nehmen, starten die Zwillinge auf eigene Faust, um dem Vater zu beweisen, daß sie schon groß genug zum Jagen und Fischen sind. Da sich die Jahreszeit ändert und das Eis zu brechen beginnt, kommt der Vater in Gefahr ...

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

