Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 13: Kaiserliche Mäuse in China
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihen Cousin Wu-Sing in China. Der ist ein Freund des Kaisers Pu-Yi, der sich als Kind mit den alten Traditionen schwertut. Der Mäusekaiser Fu-Maus-Chu hingegen ist für seinen Langmut und seine Freundlichkeit bekannt. Als er plötzlich im Mäusedorf auftaucht und Steuern eintreibt, die die Bevölkerung an den Rand des Ruins bringt, schreiten Emily und Alexander zur Tat ...
