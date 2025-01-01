Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Kaiserische Mäuse in China

Staffel 1Folge 13
Kaiserliche Mäuse in China

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 13: Kaiserliche Mäuse in China

23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihen Cousin Wu-Sing in China. Der ist ein Freund des Kaisers Pu-Yi, der sich als Kind mit den alten Traditionen schwertut. Der Mäusekaiser Fu-Maus-Chu hingegen ist für seinen Langmut und seine Freundlichkeit bekannt. Als er plötzlich im Mäusedorf auftaucht und Steuern eintreibt, die die Bevölkerung an den Rand des Ruins bringt, schreiten Emily und Alexander zur Tat ...

