Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Der Mäusekimono

Staffel 1Folge 14
Der Mäusekimono

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 14: Der Mäusekimono

23 Min.

Emily und Alexander reisen zu ihrer Cousine Fumi nach Japan, um am 7-5-3-Fest teilzunehmen, an dem die japanischen Kinder Erwachsenenkleidung tragen dürfen. Fumi lebt bei Kiko, der Tochter eines Seidenmalers, der kurz vor ihrer Ankunft von Ratten bestohlen wurde. Leider will der japanische Kaiser ausgerechnet von ihm den Kimono für Prinzessin Mitsumi haben ...

