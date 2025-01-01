Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 14: Der Mäusekimono
23 Min.
Emily und Alexander reisen zu ihrer Cousine Fumi nach Japan, um am 7-5-3-Fest teilzunehmen, an dem die japanischen Kinder Erwachsenenkleidung tragen dürfen. Fumi lebt bei Kiko, der Tochter eines Seidenmalers, der kurz vor ihrer Ankunft von Ratten bestohlen wurde. Leider will der japanische Kaiser ausgerechnet von ihm den Kimono für Prinzessin Mitsumi haben ...
