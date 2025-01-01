Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Staffel 1Folge 15
Folge 15: Die Kosakenmaus Iwan

23 Min.

Emily und Alexander reisen ins russische Moskau, um ihren Cousin Iwan zu besuchen. Die Kosakenmaus, die den berühmten Moskauer Zirkus leitet, ist mit Sascha befreundet, der von einer Artistenkarriere träumt. Der Zirkusdirektor nutzt sein Talent jedoch auf andere Art, indem er ihn erpresst, seinen Vater zu entlassen ...

