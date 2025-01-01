Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 15: Die Kosakenmaus Iwan
23 Min.
Emily und Alexander reisen ins russische Moskau, um ihren Cousin Iwan zu besuchen. Die Kosakenmaus, die den berühmten Moskauer Zirkus leitet, ist mit Sascha befreundet, der von einer Artistenkarriere träumt. Der Zirkusdirektor nutzt sein Talent jedoch auf andere Art, indem er ihn erpresst, seinen Vater zu entlassen ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment