Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 16: Theater in New York
23 Min.
Emily und Alexander besuchen ihren Onkel Satchey in New York, der als Schauspieler arbeitet. Das Theater ist schäbig, die Vorstellung schlecht, die Zuschauer bleiben aus. Deswegen soll es bald geschlossen werden und dann sind alle Künstler arbeitslos ...
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Copyrights:© Your Family Entertainment