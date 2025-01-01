Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Staffel 1Folge 17
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 17: Abenteuer in den Outbacks

23 Min.

Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Gemina auf einer Farm in Australien. Geminas Freundin Amy ist eine Pferde-närrin und liebt besonders ihren Nicholas. Amys Vater George hat ein neues Hobby, nämlich ein Automobil, von denen es in Australien kaum welche gibt. Als Amy in der Zeitung liest, dass die Autos die Pferde immer mehr verdrängen, hat sie um Nicholas Angst und läuft mit ihm weg ...

