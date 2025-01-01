Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Staffel 1Folge 18
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 18: Die fliegenden Silberwale

23 Min.

Emily und Alexander reisen nach Deutschland und besuchen in Friedrichshafen am Bodensee ihren Cousin Fritz. Fritz ist die Maus der Enkeltochter des Grafen Zeppelin, der gerade der Öffentlichkeit seine neue Erfindung präsentiert, ein Luftschiff, genannt "Zeppelin". Sein 1. Offizier Zsolt ist jedoch Agent einer fremden Macht. Er soll die Pläne des Luftschiffes an sich bringen und die vorhandenen zwei Zeppeline zerstören ...

