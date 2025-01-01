Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 18: Die fliegenden Silberwale
23 Min.
Emily und Alexander reisen nach Deutschland und besuchen in Friedrichshafen am Bodensee ihren Cousin Fritz. Fritz ist die Maus der Enkeltochter des Grafen Zeppelin, der gerade der Öffentlichkeit seine neue Erfindung präsentiert, ein Luftschiff, genannt "Zeppelin". Sein 1. Offizier Zsolt ist jedoch Agent einer fremden Macht. Er soll die Pläne des Luftschiffes an sich bringen und die vorhandenen zwei Zeppeline zerstören ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment