Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 19: Der Schatz des Mäusepharaos
23 Min.
Stadtmaus Emily und Landmaus Alexander sind mit Cousin Anwar und dem Archäologen Petrie auf einer Expedition in Ägypten. Sie suchen nach der Schatzkammer des Pharao Kamose und seines Freundes Ohtep, dem Mäusepharao. Die Expedition muss sich beeilen, den Schatz zu finden, weil durch den Staudamm im Nil das Grabmal langsam überflutet wird ...
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment