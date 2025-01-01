Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Der Schatz des Mäusepharaos

Staffel 1Folge 19
Joyn Plus
Der Schatz des Mäusepharaos

Der Schatz des MäusepharaosJetzt ohne Werbung streamen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 19: Der Schatz des Mäusepharaos

23 Min.

Stadtmaus Emily und Landmaus Alexander sind mit Cousin Anwar und dem Archäologen Petrie auf einer Expedition in Ägypten. Sie suchen nach der Schatzkammer des Pharao Kamose und seines Freundes Ohtep, dem Mäusepharao. Die Expedition muss sich beeilen, den Schatz zu finden, weil durch den Staudamm im Nil das Grabmal langsam überflutet wird ...

Alle Staffeln im Überblick

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Alle 1 Staffeln und Folgen